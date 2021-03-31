نتائج أهلية حساب المواطن 1442 دفعة شهر أبريل بالدورة 41 للمستحقين ca.gov.sa

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن نتائج أهلية حساب المواطن 1442 والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية ضمن دفعة شهر أبريل 2021 وذلك ضمن الدورة 41 من برنامج الدعم الذي أطلقته السعودية من أجل دعم المواطنين من محدودي الدخل وذوي الدخل الضعيف والمتوسط، وذلك حرصاً منهم على منع الفقر داخل المملكة، ويحتوي البرنامج على أسماء الكثير من المستحقين والذين يتم صرف المستحقات لهم بشكل شهري.

إن البرنامج الخاص بحساب المواطن، قد قام في اليوم الإثنين الماضي ٢٩-٣-٢٠٢١، عن أن نتائج الأهلية الخاصة بالدورة رقم 41 لعام ٢٠٢١ الشهر القادم “أبريل” سوف يتم صدورها، كما أنه قد بين أنه من الممكن أن تتحقق من الأهلية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني

تسجيل الدخول من خلال الاسم ورقم الهوية.

اختيار “دراسة الأهلية”.

الضغط على “عرض الأهلية”.

سوف يظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالأهلية ومدى استحقاق الدعم.

كما أن البرنامج الخاص بحساب المواطن قام بالإسلام عن إيداع 1.9 مليار ريال، وهذا لـ10.5 مليون شخص مستفيد، كما بين أن تعويضات الدفعات الماضية، وصلت 16.4 مليون ريال، كما أشار إلى أن 77% من الأشخاص المستفيدين قد حصلوا على الدعم، والذين توافر بهم الشروط والمعايير التي تم وضعها من قبل الحكومة السعودية.

إيداع دفعات حساب المواطن

كما أن الدفعات يتم إيداعها بالحسابات الخاصة بالمستفيدين في اليوم العاشر الميلادي شهريًا، وإن كان هناك إجازة رسمية، فسوف يكون البوم قبل ١٠ ميلاديًا أو بعده، حيث أن البرنامج الخاصة بحساب المواطن قد أتاح لجميع المتقدمين إمكانية حصولهم على الدعم المتعلق بهم لشهر أبريل الخاص بالدورة رقم ٤١، وذلك إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بالبرنامج.