تحديث واتساب الجديد لعام 2021 whatsapp وأبرز الشائعات الخاصة بإضافة الخصوصية في التطبيق

شهد عام 2021 تحديثات جديدة لتطبيق واتساب whatsapp، وقد أثار هذا التحديث ضجة عارمة حول العالم فقد أشيع عدم وجود خصوصية للمستخدمين ويمكن اختراق الحسابات الخاصة بهم، ولهذا زادت عمليات البحث من قبل العديد من الأشخاص الذين يستخدمون هذا التطبيق، حيث ثارت مخاوف الكثيرين وبعضهم قرر الاستغناء عن هذا التطبيق، فجميعنا نعلم جيدا أن التطبيقات التي تخص المحادثات الشخصية يجب أن تتسم بالخصوصية التامة، ومن ضمن الشائعات التي انتشرت في هذه الفترة أن صاحب هذا التطبيق مارك يمكنه بسهولة أن يطلع على كل المحادثات الخاصة وهذا يعد انتهاكا لخصوصية المستخدمين .

تحديث واتساب الجديد لعام 2021 whatsapp

آخر تحديثات لواتساب لعام 2021-03-21 بعد الضجة الشديدة التي انتشرت حول العالم وأثارت مخاوف مستخدمي تطبيق الواتساب حيث أنتشر أن مارك سيقوم بانتهاك خصوصية المحادثات وأيضا الصور والملفات الخاصة بالهاتف، وأصبح العديد من الأشخاص يبحثون عن بدائل لتطبيق الواتس أب خاصة بعد أن أنتشر أن التطبيق سيتم تحديثة ويجب الموافقة على تحديث التطبيق حتى تتمكن من الاستمرار في استخدامه أما إذا تم رفض الشروط والتحديث فلم تتمكن من استخدامه مرة ثانية.

خصوصية تطبيق واتساب

تم تداول بعض الأخبار التي تخص تحديثات تطبيق الواتس أب الجديد عبر موقع غادجيتس ناو الالكتروني، وقد أوضح هذا الموقع التحديثات الجديدة التي ستتم في هذا التطبيق، وأن التطبيق سيتم ربط بتطبيق الفيس بوك، وأن جميع الدردشات والمحادثات الخاصة التي تتم بين الطرفين تكون بسرية تامة ولا يوجد أي نوع من انتهاك الخصوصية، وأن التطبيق يمكنه الاطلاع على اللغة التي يتم استخدامها في الهاتف ورقم الهاتف المحمول، بالإضافة إلى خدمات النت، والمعلومات التي يحتاج إليها التطبيق من البيانات الموجودة بالهاتف، هذا كل ما يخص التحديثات الجديدة التي أثارت ضجة عارمة في عام 2021م.