تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati 1442 وحضور الدروس التعليمية

نعلن لكم خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية 1442 وطريقة حضور الطلاب للدروس والحصص خلال هذا العام الدراسي، حيث تعد من أهم المنصات التعليمية التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وذلك في ظل انتشار التعليم عن بعد في العالم أجمع، وتقدم المنصة العديد من الخدمات الطلابية والتعليمية التي توفر الكثير من الجهد حيث يتمكن من خلالها متابعة الدراسة وشرح المواد من المنزل ودون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، ومن خلالها أيضا يمكن للطلاب أداء امتحاناتهم والتواصل مع المعلمين وإدارة المدرسة.

وشهدت محركات البحث مؤخرا العديد من عمليات البحث عن طريقة التسجيل بالمنصة، ويمكن الآن لجميع الطلاب التسجيل في منصة مدرستي بطريقة سهلة فقط عليك اتباع ما يلي:

الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية

القسام بعملية تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رقم هويتك الموجودة على شهادة الميلاد.

ادخل رقم الجوال الخاص بك، وانتظر رسالة تأكيد عليه.

عليك بعد ذلك إدخال رمز التحقق المرسل إليك على رقم الهاتف.

أدخل كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع مثل الاسم والمرحلة التعليمية وتاريخ الميلاد.

اضغط على أيقونة التالي.

بعد إتمام الخطوات السابقة تكون قد قمت بتسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي، ويمكنك حضور الدروس.

تساهم منصة مدرستي في التقليل من انتشار وباء كوفيد 19 بين الطلاب حيث أنهم يمارسون العملية التعليمية من المنزل دون الذهاب للمدرسة حيث التجمعات و التكدسات بين الطلاب، تعمل المنصة على توفير العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا، تدعم المنصة التعليم الإلكتروني وتقدم للطلاب العديد من المسابقات والأنشطة بصفة دورية.