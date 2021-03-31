عروض هايبر بنده الأسبوعية الجوالات والشاشات بمناسبة رمضان حتى 6 أبريل 2021

عروض هايبر بنده الأسبوعية الجوالات والشاشات والتي تبدأ من الأربعاء 31 من مارس 2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 من أبريل 2021 ولمدة أسبوع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك 2021، إلى جانب العرض الأسبوعي من بنده والذي يشمل أغراض التموينات المنزلية الشهرية من سلع ومواد غذائية، تقدم مراكز تسوق هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية العديد من العروض الأخرى التي تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والجوالات، وفي مقالنا هذا اليوم ننشر لكم أحدث عروض هايبر بنده على الجوالات والشاشات بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك 2021.

عروض هايبر بنده الأسبوعية على الجوالات والشاشات

لمحبي متابعة العديد من عروض الجوالات والشاشات والأجهزة الكهربائية إليكم أحدث العروض اليوم:

سماعات جيباس 2.1 بسعر 125 ريال بدلاً من 218 ريال.

توشيبا سماعات الرأس بسعر 89 ريال بدلاً من 139 ريال.

توشيبا سماعات الأذن بسعر 99 ريال بدلاً من 160 ريال.

اسورة رياضية من شاومي 5 بسعر 129 ريال بدلاً من 189 ريال.

تابلت لينوفو m10 بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال.

تابلت لينوفو إم 8 بسعر 519 ريال بدلاً من 599 ريال.

هواوي ميت باد تي 10 بسعر 599 ريال بدلاً من 679 ريال.

سامسونج جالكسي تاب آي 8 إصدار 2019 بسعر 529 ريال.

تابلت هواوي إم بي تي 3 بسعر 559 ريال بدلاً من 649 ريال.

طابعة الكل في واحد ماركة إتش بي بسعر 179 ريال بدلاً من 199 ريال.

تليفزيون سامسونج 32 بوصة بسعر 699 ريال بدلاً من 985 ريال.

مضخم صوت سوني بسعر 442 ريال بدلاظ من 492 ريال.

ريسيفر ميني نادكو بسعر 75 ريال بدلاً من 87 ريال.

تليفزيون تي سي إل 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلاً من 3499 ريال.

تليفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلاً من 3066 ريال.

تليفزيون امبكس جلوريا 50 بوصة بسعر 1055 ريال بدلاً من 1204 ريال.