رابط تسجيل التأهيل الشامل hrsd.gov.sa بالشروط عبر وزارة الموارد البشرية للموارد والتنمية

تسجيل التأهيل الشامل للمعاقين والمؤهلين للحصول على رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على مبالغ من المال بشكل شهري، وذلك للمعاونة على مصاعب الحياة وخاصة للذين تكون إعاقتهم حائلا دون الحصول على عمل مناسب أو لا يتمكن من العمل، ويكون التسجيل وفق عدد من الشروط التي يتم تطبيقها على المواطنين لتحديد أولوية الصرف وما إذا كان الصرف بشكل دائم أو بشكل مؤقت. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل لابد أن تكون الإعاقة المقررة للمتقدم ضمن جدول الإعاقات الذي قامت وزارة الموارد البشرية بإقراره.

من الهام أن يقوم المتقدم بعمل تقرير طبي شامل عن الحالة وذلك عبر مركز طبي حكومي معتمد ويتم تقديمه.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن سنتين ولا يزيد عن 45 عاما، مع بعض الاستثناءات في حال الأمراض الخطيرة أو الكانسر.

في حال كان عمر المتقدم 45 عاما لابد أن يقوم بإثبات حدوث الإعاقة له بالتقارير الطبية قبل بلوغه 45 عاما.

يكون الدخل الشهري للموظف الأعزب لا يزيد عن 2400 ريال والمتزوج لا يزيد عن 4000 ريال. الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم يقوم الراغب بالتسجيل بالتقدم إلى مركز التأهيل الشامل للكشف والتأكد من الحالة.

يتم تقديم تقرير طبي معتمد عن حالة المواطن.

يقوم باصطحاب الهوية الوطنية له مع صورتين ضوئيتين منها.

يتم إحضار أربعة صور حديثة للمستفيد بمقاس 3 في 4.

يقوم بإحضار ما يفيد بالراتب الشهري الذي يتقاضاه في حال كان من فئة الموظفين بالمملكة. خطوات التسجيل في وزارة الموارد البشرية للتأهيل الشامل يتم متابعة رابط التعرف على الشروط والضوابط في التسجيل. يقوم المستخدم بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. يقوم المستخدم بالدخول على خدمات وكالة الرعاية. يتم استخدام أيقونة الاستعلام عن الإعانة المالية. إدخال جميع البيانات المطلوبة. كتابة نوع الإعاقة. حفظ البيانات ثم تسجيل الخروج. طريقة عمل ماك تشيز الشهية بالمنزل مثل المحلات شروط الحصول على إعانة التأهيل الشاملالأوراق والمستندات المطلوبة للتقديمخطوات التسجيل في وزارة الموارد البشرية للتأهيل الشامل

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