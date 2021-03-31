بعد قناة السويس .. جنوح سفينة شحن بـ نهر أرون فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "ميل أون لاين البريطانية" جنوح سفينة شحن بنحو 79 مترا أثناء عبورها نهرًا فى غرب مقاطعة "ساسكس" فى وقت سابق من الأمس، أثار مقارنات مع الحادث الذى تسببت فيه سفينة الحاويات "إيفر جيفن" بقناة السويس التى استمرت أسبوعًا.





وقالت "الصحيفة" إن السفينة رست فى وضع مائل على نهر أرون وانجرفت مسافة 100 قدم قبل أن تجنح فى مجرى النهر الموحل. فيما قال المتحدث باسم ميناء ليتلهامبتون بمقاطعة ساسكس، إن السفينة، التى تدعى "إليز"، كانت ترفع علم أنتيجوا وبربودا ووصلت إلى الميناء من أنتويرب فى بلجيكا لتفريغ حمولتها، لا تزال قادرة على المرور عبر فجوة ضيقة بالضفة الغربية للنهر، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو تلوث. ونوه المتحدث باسم ميناء ليتلهامبتون بمقاطعة ساسكس، بأن السفينة ستطفو مرة أخرى مع ارتفاع المد والهدف هو إعادتها بعد ذلك إلى رصيف بديل عند ارتفاع المياه، مؤكدا أن النهر لا يزال مفتوحًا حاليًا لملاحة جميع المركبات نظرًا لوجود مساحة كافية للتنقل بين السفينة والضفة الغربية.

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