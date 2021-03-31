الجزائر تقرر مد الحجر الصحى 15 يوما فى 9 ولايات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة، بحسب "روسيا اليوم"، أن إجراء الحجر الجزئى المنزلى سيطبق من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالى على ولايات باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزى وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدى بلعباس، ووهران.

وقالت إن هذه التدابير تندرج ضمن هدف الحفاظ على صحة المواطنين، وحمايتهم من أى خطر لانتشار فيروس كورونا، كما ترمى إلى تكييف النظام الحالى للحماية والوقاية، وفقا لتطور الوضع الوبائى.