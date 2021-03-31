inquery الاستعلام عن طلب بالضمان hrsd.gov.sa (راتب – مساعدات مكسورة – مسار طلب)

الاستعلام عن طلب بالضمان الاجتماعي للراغبين في الحصول على خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية والتي لها خدمات عديدة، حيث يقوم المواطن الراغب في الدعم بتقديم الطلب المراد إلى رابط الوزارة الرسمي، سواء طلب راتب الضمان أو الاستعلام وصرف مساعدات مكسورة كما يتم متابعة مسار طلب الحصول على أرض من الوزارة طبقا للشروط والأحكام التي تخص تسليمها للراغبين، ونقوم بشرح كافة التفصيلات اللازمة وكيفية الاستعلام والمتابعة.

الضمان الاجتماعي الجديد بالمملكة

خدمات الضمان الاجتماعي

تقوم وزارة الموارد البشرية بتقديم العديد من الخدمات للمواطن السعودي الراغب في طلب الدعم من مؤسسات المملكة، حيث تقوم بدراسة حالات المواطنين وتقديم الدعم الراغبين في الحصول عليه حسب قنوات محددة لها، حيث تبدأ الخدمات بالتالي:

تقديم راتب شهري للمواطن الذي يكون مستواه المادي ضئيل حيث لا يكفي الراتب الشهري نفقات المعيشة، وذلك بالاشتراط أن يكون الراتب للفرد في حدود 2400 ريال وللأسرة 3000 ريال سعودي شهريا، مع تقديم ما يفيد بذلك.

يتم بين الحين والآخر عرض قطع من الأراضي للراغبين في السكن وليس لديهم المقدرة على شراء مسكن أو قطعة أرض أو عمل مشاريع صغيرة للاستفادة منها، ويكون ذلك حسب عدد من المعايير التي تنظم الحصول عليها حيث تتم دراسة جميع الطلبات وتحديد الموعد المقرر لتخصيصها للمستفيد.

تقوم الوزارة أيضا بالرد على الاستفسارات بالهاتف في مواعيد العمل المقررة لموظفي الوزارة كما تتيح روابط الاستعلام والمتابعة لكل طلب.

رابط خدمة طلب معاش الضمان الاجتماعي يكون رابط وزارة التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية المنوط بتقديم الطلبات. أو يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن طلب الضمان. يتم كتابة رقم السجل المدني للمستفيد. يقوم المستخدم بكتابة رقم الطلب. يتم كتابة رمز التحقق ثم اختيار أيقونة “عرض”.

خطوات تقديم طلب والاستعلام عن الضمان الاجتماعيالاستعلام عن مسار طلب

يتم تقديم طلبات حصول على أراضي من وزارة الضمان الاجتماعي بالمملكة من المواطنين بين الحين والآخر، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية بدراسة جميع الطلبات والتأكد منها ثم دراسة الأراضي المتاحة للأنشطة الصناعية أو التجارية لتخصيصها للمواطنين المتقدمين بالطلبات، وقد قامت الوزارة في المرة السابقة بتخصيص أراضي في 2019 ويتابع المواطنين طلب التقديم للتعرف على الموعد المقبل لتخصيص قطع أراضي لهم.

تبدأ بتسجيل الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية. يقوم المستخدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم تحديد الخدمة اللازمة “الاستعلام عن مسار”. يضغط على أيقونة “عرض”.