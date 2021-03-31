"مفاجأة غير سارة" تنتظر أغويرو في برشلونة

بعد إعلان مانشستر سيتي الإنجليزي عن نهاية مسيرة مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مع النادي، يبدو أن رغبة اللاعب المخضرم في الانضمام لبرشلونة الإسباني لن تتحقق بسهولة.

والاثنين أكد مانشستر سيتي أن رحلة أغويرو مع متصدر الدوري الإنجليزي وصلت إلى نهايتها، حيث سيرحل مع نهاية عقده في يوليو المقبل، ويمكن لأي ناد ضمه مجانا.

وحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن صاحب الـ32 عاما يرغب في الانتقال إلى برشلونة، إلا أن المدير الفني الهولندي للفريق رونالد كومان يفضل ضم مواطنه ممفيس ديباي من أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان أغويرو على وشك التوقيع لبرشلونة عندما انتقل من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي قبل 10 سنوات، والآن عادت شائعات الانتقال إلى "كامب نو" مع نهاية رحلته في الدوري الإنجليزي.

لكن المشكلة الرئيسية لأغويرو هي كومان الذي يلاحق ديباي (27 عاما) منذ توليه منصبه وفقا لـ"ماركا"، علما أنه أبلغ رغبته للرئيس الجديد جوان لابورتا ومجلس إدارته.

يشار إلى أن عقد ديباي سينتهي أيضا بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن النادي الكتالوني سيكون بإمكانه ضمه من ليون من دون مقابل.

ونظرا للأزمة المالية الحادة التي يمر بها برشلونة، فإن النادي عليه أن يقلل نفقاته خلال الصيف، حيث يجري البحث عن لاعبين تنتهي عقودهم قريبا.