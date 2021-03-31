تحديث نظام نور Noor Results التعليمي بالهوية الوطنية 1442 استقبال طلبات التسجيل بالروابط

تحديث نظام نور Noor Results التعليمي بالهوية الوطنية 1442، بعد أن انتشرت ظاهرة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لجئت الحكومة السعودية إلى أخذ الإجراءات والتدابير الوقائية، فتم تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية للحد من التجمعات والاختلاط بين الطلاب في المدارس، ولجأت وزارة التربية والتعليم السعودية إلى نظام نور التعليمي، وهو نظام تعليمي عن بُعد “الاون لاين” واعتمدت عليه الوزارة كبديل للدراسة في المدارس لحين استقرار الأوضاع الصحية في البلاد، وصرحت عن الكثير من المواقع الإلكترونية التي تعمل على تقديم الخدمات التعليمية.

تحديث نظام نورالتعليمي

هي عبارة عن منصة إلكترونية دشنتها وزارة التربية والتعليم السعودية، لعمل جميع الخدمات والاحتياجات التعليمية للطلاب عن بُعد لجميع المراحل الدراسية ومن هذه الخدمات:

يتم تسجيل وإثبات قيد بالنسبة للطلاب المستجدين للصف الأول.

معرفة موعد بداية العام الدراسي ومتى ينتهي.

معرفة مواعيد الإجازات والعطلة الموسمية الرسمية.

تعمل على استفتاء لاستكمال الدراسة في شهر رمضان.

ترسم خريطة كاملة للعام الدراسي وتشمل كل ما يختص به.

يتم معرفة نتائج الامتحانات والاختبارات الشهرية لكافة المراحل التعليمية.

كما أنها أقامت استفتاء خاص بالطلاب وأولياء أمورهم، حتى يتم الاتفاق على ميعاد يناسب أكبر عدد من الطلاب وأهاليهم لاستمرار العملية التعليمية في شهر رمضان، وأطلقت الوزارة 8 مواعيد يختار من بينها أولياء الأمور والطلاب ما يتناسب معهم، ويعد نظام نور من أبرز وأهم الأنظمة في العملية التعليمية في السنوات الأخيرة لتوافر جميع خدمات الطلاب والمدرسين والمدرسات في المملكة، والذي يدعم بالتبعية منصة مدرستي بنظام توكلنا وهما يعتبران العمود الفقري للتربية والتعليم بالمملكة.

خدمات أخرى يقدمها نظام نور التعليمي

يقدم نظام نور الكثير من الخدمات غير التي ذُكِرَت، حيث يستطيع الطالب معرفة نتيجته النهائية في كافة الصفوف الدراسية من الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحتى تستفيد بكل هذه الخدمات سجل دخول برقم الهوية ورمز التحقق الخاص بك.

والاستفسار عن الخدمة التي ترغب بها، بالإضافة إلى ذلك أن نظام نور التعليمي شهد له كثير من الأفراد في السنوات الأخيرة الماضية، بسبب تقديم الخدمات للطلاب بشكل فوري.

التحديث في نظام نور Noor

حتى الآن يتوافد الطلاب على الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي، بعد القرارات الوزارية الحديثة، وكان من أهم هذه القرارات وجود اقتراحات للعمل بعد الانتهاء من الامتحانات الدراسية لكافة المراحل التعليمية على التعليم الإلكتروني، حيث يقسم إلى مرحلة 3 ساعات، مرحلة 4 ساعات في شهر رمضان الكريم.

يعد نظام نور في المملكة العربية السعودية من أهم وأبرز الأنظمة التي تواجدت حتى الآن في جميع أنحاء السعودية، لكونه يخبر الطلاب معرفة نتائجهم في الامتحانات النهائية في كل عام في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، كما أنه يمتاز بتقديم خدمة مهمة للغاية وهي خدمة حركة النقل الداخلي والخارجي لجميع المعلمين.