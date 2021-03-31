تحديث جداول منصة مدرستي Madrasati.sa الصباحية والمسائية بالحضور والغياب

تحديث جداول منصة مدرستي Madrasati.sa الصباحية والمسائية، نظرا لوجود وباء كرونا المستجد قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء منصة تعليم عن بعد تسمي “منصة مدرستي” وتشتغل هذه المنصة أول سبعة أسابيع في الدراسة ثم توقف العمل لتقيم ما تم دراسته خلال هذه الفترة.

تهدف هذه المنصة بالإضافة لنظام نور التعليمي إلى التعليم عن بعد، حيث قامت السعودية بتوفير العديد من المصادر التعليمية التي يتمكن الطالب من خلالها الحصول على شرح جميع المناهج التعليمية، كما وفرت للطالب جو المشاركات بين التلاميذ والمدرس من غير الذهاب إلي المدرسة والإصابة بفيروس كرونا، قامت هذه المنصة الإلكترونية بالإضافة لنظام نور أيضا بتوفير المناهج التي تم شرحها باستفاضة على قنوات اليوتيوب، ويمكن للطالب الرجوع إليها في أي وقت ممكن .

قسمت منصة مدرستي المواعيد إلى فترتين” صباحية ومسائية” حتى تتمكن من وصول المعلومات إلى جميع الطلاب والإجابة على جميع أسئلتهم، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7 وتستمر حتى الساعة 2 ظهراً، والفترة المسائية تبدأ من الساعة 3 عصراً .

تنقسم الجداول إلى فترتين “صباحية” وهي لمرحلة الإعدادية والثانوية، وفترة “مسائية” وهي لمرحلة الثانوية العامة والمواعيد كما يلي:

أولاً جدول الحصص للفترة الصباحية

تبدأ الحصة الأولى من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة ونصف صباحاً.

تبدأ الحصة الثانية من الساعة السابعة وأربعين دقيقة صباحاً حتى الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحاً.

تبدأ الحصة الثالثة من الساعة الثامنة وثلث صباحا حتى الساعة التاسعة إلا عشر دقائق صباحاً.

من الساعة التاسعة إلا عشر دقائق حتى الساعة التاسعة والثلث ، فترة راحة .

تبدأ الحصة الرابعة من الساعة التاسعة والثلث حتى الساعة العاشرة إلا عشر دقائق.

تبدأ الحصة الخامسة من الساعة العاشرة حتى الساعة العشرة ونصف صباحاً .

ثانيا جدول الحصص للفترة المسائية

تبدأ الحصة الأولى من الساعة الثالثة حتى الساعة الثالثة ونصف عصراً.

تبدأ الحصة الثانية من الساعة الرابعة إلا ثلث حتى الساعة الرابعة وعشر دقائق مساءً.

من الساعة الرابعة وعشر دقائق حتى الساعة الخامسة إلا ثلث مساءً، فترة الراحة.

تبدأ الحصة الثالثة من الساعة الخامسة إلا ثلث حتى الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً.

تبدأ الحصة الرابعة من الساعة الخامسة وثلث حتى الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً

تبدأ الحصة الخامسة من الساعة السادسة حتى الساعة السادسة ونصف مساءً.

وعلي ذلك قدمت وزارة التعليم السعودية نموذجًا استرشاديًا لليوم الدراسي للطلاب والطالبات على منصة مدرستي، بعنوان رحلة تعليمية تفاعلية للطلاب والطالبات وتؤهلهم للتفوق الملموس.