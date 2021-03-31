5خدمات جديدة في أبشر منها طلب تصحيح الاسم وخدمات للصم

5خدمات جديدة في أبشر تعرف عليها من خلال السطور التاليه،قامت وزارة الداخليه السعودية منذ انطلاق خدماتها الالكترونيه بتقديم العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية للمقيمين والمغتربين على أرض المملكة ، والتي تشتمل على خدمات مرورية من تسديد مخالفات والإستعلام عنها ومنها خدمات للأحوال المدنيه والتي تشتمل على قائمة عريضة من الخدمات مثال تسجيل المواليد والإستعلام عن الأمور المختلفة والتي تكون متاحة بمجرد التسجيل لدى أبشر.

طلب تعديل المؤهل الدراسي، ففي حاله الحصول على شهادة مختلفة عن اللتي مسجله من قبل فيمكن التغير إلكترونيا بكل سهوله.

تسجيل المواليد الجدد، وهنا يمكن إضافة أي مولود جديد ولد في الأراضي السعودية أو خارج المملكة فمن خلال حساب أبشر الخاص بالأب يمكن إضافة المولود.

تسجيل حالات الوفاة، يمكن للجميع من أبناء المملكة المقيمين فيها أو خارجها من تسجيل حالات الوفاة لذويهم إلكترونيا.

خدمة تصحيح الحالة الاجتماعية، ومن خلالها يمكن تعديل الحالة الاجتماعية (متزوج -مطلق – ارمل -الخ) إلكترونيا.

خدمة ربط السجلات المدنيه بالام.

خدمة تحسين المطورة.

5خدمات جديدة من أبشر منصة ميدان

منصة أشر من أبشر

كما أطلقت وزارة الداخلية في المملكة النسخة المطورة من أشر وهي أحد الخدمات الجديدة الموجهة لضعاف السمع والصم ، وتتيح تلك الخدمة للمستفيدين التواصل عبر تقنية (QR Code) وهي أحدث التقنيات الموجهة لضعاف السمع والصم مع مترجم لغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد، بالإضافة إلى ربط نقاط الاتصال في كافة المحطات لتقديم الخدمة بالاحوال المدنية حول مناطق المملكة المختلفة.

منصة ميدان الإصدار الثاني

تعد منصة ميدان أحد قدرات الدعم المتطور لقدرات العمل الأمني تقنيا،واشتمل الإصدار الثاني من المنصة على ١٤ إجراءً إلكترونياً، من بينها:_

قراءة الهوية الوطنيه الرقمية المحمولة وبدون وجود إنترنت.

الاستفسارات الأمنية المختلفة والإستعلامات.

التحقق من تصاريح الحج والعمرة بدون الذهاب للجوازات .

رفع الحوادث المرورية لأمن الطرق إلكترونيا.

هوية رجل الأمن الإلكترونية الجديدة.