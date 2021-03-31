طرق متنوعه لعمل الفول المصري

طبق الفول هو الاشهر على المائدة المصرية الصباحيه وهناك العديد من الطرق التي يمكن عمل منها طبق فول متميز ولذيذ الطعم، حتى لا يصبح طبق تقليدي ممل، نستخدم في أطباق الفلول المتنوعه مكونات سهله ومنزلية خالصة .

من المكونات الرئيسيه الثوم بكل ما يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة، البصل ، الطحينه، الطماطم، الفلفل الحامي ، البيض، السجق، في مقالنا بعض الأفكار لصنع الفول وليست كل طرق الطهي لان طرق طبق الفول المصري لا يمكن حصرها في مقال واحد .

طرق متنوعه لطبق الفول المصري

طبق الفول بالطحينة

هو أحد أشهر طرق صنع طبق فول مصري وفيها نحتاج إلى طبق فول مدمس ، أربع ملاعق طحينه كبيرة ، ثوم مهروس ، ملح ، كمون، شطه حمراء ، خل ابيض ، ماء ، زيت.

نقوم بهرس الفول جيدا بواسطه شوكة كبيرة حتى يصبح كل الفول مهروس، نضيف الطحينه على الفول مع نصف ملعقه خل ابيض مع الثوم مع الملح والكمون والشطة الحمراء ونرفع المكونات على النار نضيف الماء ونبدأ في التقليب مع الهرس بالشوكة حتى تتجانس المكونات ثم نضيف الزيت على الفول ويقدم ساخن.

طريقة عمل الفول بالطماطم والفلفل

نحضر طبق فول ونقوم كذلك بالهرس الجيد جدا ، من أهم فوائد الهرس للفول هو مساعدة الجهاز الهضمي على الهضم حيث أن قشرة الفول هي الأصعب في الهضم، نحضر عدد 2حبه طماطم ونقوم بتقطيعها مكعبات صغيرة ، نحضر عدد3 قرون فلفل حامي ونقوم بتقطيعها حلقات .

نحضر إناء عميق ونضع فيه القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع ملعقة من الثوم المهروس على الزيت الساخن مع التحريك السريع لمدة ثواني نراعي عدم احمرار الثوم فقط تحريك حتى انبعاث الرائحة، نضع ملعقه خل على الثوم مع التحريك لثواني ثم نضع الطماطم ونقوم بالتحريك حتى تبدأ في الذبلان على النار نضع الفلفل الحامي مع الملح والكمون ونتركهم جميعا لمدة دقائق قليله لا تتعدى الخمس دقائق ثم نضع الفول مع قليل جدا من الماء ونتركهم مدة لا تزيد عن الثلاث دقائق ثم يقدم الفول ساخن للأكل.

طريقة عمل الفول بالسجق

نحضر ربع كيلو من السجق البلدي ونقوم بسلقة في الماء ، ثم يتم تقطيعه حلقات ، ونقوم بنفس عمل طريقة الفول بالطماطم مع إضافة السجق الطماطم مع الفلفل وحلقات البصل ونتركهم قليلا حتى يتشبع الطعم في الطماطم ثم نضع الفول والزيت ويقدم ساخن.