إمساكية رمضان 2021 السودان مواعيد الإمساك والإفطار مواقيت الأذان بجميع الولايات

إمساكية رمضان 2021 السودان ، ما زلنا نتابع معكم رصد التفاصيل الكاملة فيما يخص شهر رمضان المبارك الذي يهل علينا وعلى الأمة الإسلامية خلال أيام قليلة أعظم الشهور في العام، ويود الجميع معرفة إمساكية رمضان 2021 السودان، حيث يترقب الجميع قدوم شهر رمضان المبارك لأداء فريضة الصوم، ويود الجميع معرفة مواقيت أذان الفجر والمغرب، لذلك سنختص في هذا التقرير رصد إمساكية رمضان 2021 السودان.

إمساكية رمضان 2021

إمساكية رمضان 2021 السودان الخرطوم ، نتعرف أولا على تاريخ موعد شهر رمضان 2021 حيث أكدت الحسابات الفلكية أن موعد أول أيام رمضان المبارك 2021 ليكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 ، وهو أول أيام شهر رمضان في السودان والدول العربية ولكن لن يتم التأكيد على هذا الموعد إلا بعد رؤية هلال رمضان الذي يعتبر هو الأساس وتتم الرؤية عادة في يوم 29 شعبان 1442 هـ.

وتعتبر إمساكية رمضان 2021 السودان ، من أهم عمليات البحث على الإنترنت مع اقتراب حلول الشهر المبارك وذلك لحرص المواطنين المسلمين في السودان الشقيقة على أداء فريضة الصوم وأداء الصلوات حيث توضح لنا ولكم إمساكية رمضان 2021 مواعيد الإمساك والإفطار وأوقات الآذان الخرطوم وجميع الولايات السودانية.

إمساكية رمضان 2021 السودان

مواعيد الإمساك والإفطار وأوقات الآذان أم درمان, الخرطوم بحري, محافظة نيالا, مواعيد الإمساك والإفطار بورتسودان, كسلا, الأبيض, محافظة كوستي, مدنى, مواعيد الإمساك والإفطار المغرب القضارف, الفاشر, الضعين, الدمازين, الجنينة, ربك, سنار, حلفا الجديدة, أم روابة, الدويم, شندي, سنجة, مفتاح.

بعدما بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك سيتم خلال أيام قليلة الإعلان والكشف عن إمساكية شهر رمضان المعظم والتي تتمثل في جداول معتمدة من الجمهورية حيث يمكن للقارئ الإطلاع على مواقيت الصلوات ومواقيت أذان الفجر، الشروق والضحى،والظهر والعصر والمغرب والعشاء ووقت صلاة التراويح كما يساعد الجدول في عرض التاريخ الهجري، سنتابع أول بأول ما سيتم الإعلان عنه بخصوص إمساكية شهر رمضان 2021 السودان وسوف نوفرها لكم عما قريب، يرجى الرجوع لهذه الصفحة تجدون تحديث كامل وشامل يحتوي على نسخة رسمية ومعتمده من إمساكية شهر رمضان في السودان.