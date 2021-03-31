زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب النمسا

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد المركزى لـ الأرصاد الجوية والديناميكا فى النمسا، عن تعرض النمسا لـ زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر، لافتا إلى أن مركز الهزة فى مقاطعة نوين كيرشن فى جنوب ولاية النمسا السفلى.





يأتى ذلك بعد ساعات من ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر محافظة شوانغهو بمدينة ناقتشو بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربى الصين. وبحسب بيان المعهد، فإن عديدا من المبانى تعرضت لأضرار طفيفة من بسبب الزلزال. وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن رئيس دائرة الدعاية بمحافظة شوانغهو، أكد أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر حتى الآن، وطالبت حكومة المحافظة من المسؤولين عن القرى المحلية التحقق من الأضرار التى حدثت بسبب الزلزال.

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