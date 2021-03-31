جدة - نرمين السيد - وقال العنصران جيمس بلاسينجيم وسيدنى هيمبى، إنهما تعرّضا لـ"إصابات جسدية ونفسية" من جرّاء أعمال الشغب التى قالا إن ترامب أججها عندما كان فى آخر أسابيع عهده الرئاسى ورفض القبول بهزيمته فى الانتخابات.
وجاء فى نص الدعوى التى رفعت إلى محكمة فيدرالية فى واشنطن أن "سلوك ترامب على مدى شهور لإقناع أتباعه باتهامه الباطل بأنه يتم إجباره على مغادرة البيت الأبيض نظرا لتزوير كبير للانتخابات حرّض المتمرّدين".
وطالب العنصران بتعويضات قدرها 75 ألف دولار على الأقل لكل منهما إلى جانب تعويضات جزائية لم تحدد قيمتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يواجه دعوى قضائية.. وشرطيان يطالبان بتعويضات قدرها 75 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.