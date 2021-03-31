ترامب يواجه دعوى قضائية.. وشرطيان يطالبان بتعويضات قدرها 75 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - وقال العنصران جيمس بلاسينجيم وسيدنى هيمبى، إنهما تعرّضا لـ"إصابات جسدية ونفسية" من جرّاء أعمال الشغب التى قالا إن ترامب أججها عندما كان فى آخر أسابيع عهده الرئاسى ورفض القبول بهزيمته فى الانتخابات.

وجاء فى نص الدعوى التى رفعت إلى محكمة فيدرالية فى واشنطن أن "سلوك ترامب على مدى شهور لإقناع أتباعه باتهامه الباطل بأنه يتم إجباره على مغادرة البيت الأبيض نظرا لتزوير كبير للانتخابات حرّض المتمرّدين".

وطالب العنصران بتعويضات قدرها 75 ألف دولار على الأقل لكل منهما إلى جانب تعويضات جزائية لم تحدد قيمتها.