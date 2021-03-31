الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: الحوثيون وفروا ملاذات آمنة لعناصر من القاعدة

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير إن ميليشيا الحوثى أفرجت عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، كما أفرجوا عن أحد مخططى الهجوم على السفينة "يو إس إس كول"، مشيرا إلى أن عمليات الحوثيين على القاعدة فى اليمن عمليات صورية، وأن 55 من عناصر القاعدة فى صنعاء تحت رعاية الحوثيين.

كما أشار إلى أن القاعدة أخلت عدة مناطق وسلمتها للحوثيين للاتفاف على الجيش، وأن عناصر من داعش قاتلت فى صفوف الحوثيين، وأن الجيش الوطنى أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وأشار التقرير، المدعم بالصور والجداول، إلى أن الحوثيين وفروا ملاذات آمنة لعناصر من القاعدة وداعش، مؤكدا أن تلك العلاقة الحوثية بالمنظمات الإرهابية وصلت إلى حد التنسيق المشترك، وتبادل الأدوار المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها الإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، بصورة تحتم على المجتمع الدولى الرافع لراية الحرب على الإرهاب، وفقا للرسالة اليمنية، أن يضطلع بمسؤولياته لدعم الحكومة الشرعية فى مواجهة هذه المليشيات الحوثٌية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.