روسيا تسجل أول لقاح للحيوانات ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة روسلخوزنادزور الروسية للرقابة الزراعية، إن اللقاح الجديد طورته وحدة تابعة لها وأطلقت عليه اسم كارنيفاك-كوف.

من جانبه، قال كونستانتين سافنكوف نائب رئيس الهيئة إن "التجارب السريرية على كارنيفاك-كوف والتى بدأت فى أكتوبر، شملت الكلاب والقطط والثعالب القطبية وحيوانات المينك والثعالب وغيرها".

وأضاف أن "نتائج التجارب تسمح لنا باستنتاج أن اللقاح غير ضار ومنشط قوى للمناعة إذ أن كل الحيوانات التى تم تطعيمها به طورت أجساما مضادة لفيروس كورونا فى 100% من الحالات".

وأوضح أن المناعة تستمر ستة أشهر غير أن مطورى اللقاح يواصلون تحليلاتهم فى هذا الصدد، مضيفا أن إنتاج اللقاح على نطاق واسع قد يبدأ فى أبريل.