العراق يدمر وكرين لـ داعش فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت مديرية الاستخبارات - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه استنادا إلى معلومات دقيقة، تمكنت عناصر الاستخبارات من مداهمة وكرين لتنظيم داعش وتم العثور بداخلهما على أعلام التنظيم الإرهابى وأجهزة موبايل وأسلحة مختلفة.

وأوضحت الاستخبارات، أن تنظيم داعش الإرهابى كان يستخدم الوكرين كملاذات آمنة ومنصات للانطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية فى ناحية القيارة جنوبى المحافظة.