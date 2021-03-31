إطلاق نار كثيف قرب مقر الرئاسة فى النيجر

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد سكان حى بلاتو فى عاصمة النيجر حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها قوله إنه "حوالى الساعة 3,00 سمعنا إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة واستمر 15 دقيقة". وتابع: "تبعه إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة وتوقف لاحقا"، فيما قال شاهد آخر إن "النيران استمرت حوالى 20 دقيقة". وتعانى النيجر من أنشطة جماعات إرهابية منذ مطلع العام الجارى، حيث تصاعدت وتيرة الهجمات التى تستهدف مدنيّين فى البلاد حيث قُتل أكثر من 300 شخص فى عمليات استهدفت قرى ومخيّمات غربى البلاد على الحدود مع مالى.

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