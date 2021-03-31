طريقة عمل فانوس رمضان في المنزل “زي الجاهز بالظبط”

طريقة عمل فانوس رمضان مثل الجاهز سهلة بمكونات بسيطة ومواد لا تحتاجون إليها ومتوفرة في منزلكم، حيث يعتبر الفانوس أهم مظاهر الاحتفال في شهر رمضان المبارك ومنذ القدم وحتى الآن يقوم الأطفال بإعداد فانوس رمضان من الورق، الكرتون، الصوف ومكونات أخرى وفي هذا المقال نعرض لكم طريقة مختلفة لعمل فانوس رمضان مثل الذي يباع في المحلات بطريقة بسيطة. طريقة عمل فانوس رمضان مثل الجاهز طريقة عمل فانوس رمضان مثل الجاهز أولاً الأدوات: برطمان من الزجاج متوسط الطول (أو بحسب ما تريدون).

مسدس شمع.

شريط من مادة ملونة (ورقية أو جلدية).

كوب من البلاستيك.

عدد أربعة من غطاء البرطمان.

عنقود من الخرز.

أنبوبة دهان ذهبي. خطوات عمل الفانوس في البيت نقيس طول البرلمان بحيث يكون حوالي 15 سم، وعرض البرطمان حوالي 8.5 سم.

باستخدام مسدس الشمع يتم لصق الشريط عند فتحة البرطمان.

يتم لصق أشرطة طولية بنفس الطريقة باستخدام مسدس الشمع متابعة عن بعضها وملتصقة بقاع البرطمان من الأسفل.

بعد ذلك يتم لصق الأشرطة باستخدام مسدس الشمع بشكل عرضي، بحيث يكون البرطمان بين كل شريط والآخر فتحة.

نحضر كوب من البلاستيك الطويل، وباستخدام القلم نحدد فوهة الكوب ثم نبدأ في قص الفوعة باستخدام المقص (بشكل متساوي).

نزين القهوة بعناقيد من الخرز لاعطائها شكل مميز.

نحضر عدد من غطاءات البرطمانات متعددة الحجوم.

باستخدام مسدس الشمع نلصق العطاءات فوق بعضها البعض، بحيث يكون بالأسفل الغطاء الأكبر ثم الأقل حجم ثم الأقل وهكذا.

نلصق عناقيد من الخرز عند كل منطقة اتصال بين غطاء والآخر لإعطائه شكل جمالي.

ملون الفوهة والغكاءات باستخدام أنبوبة الدهان الذهبي لتصبح ذهبية.

نلصق قاعدة البرطمان في الفوهة، وقمة البرطمان في مجموعة الغطاءات.

ثم نضع داخل الفانوس شريحة مضيئة تعمل ببطارية. عروض العثيم الشهرية خصم 45% خلال شهر رمضان خطوات عمل الفانوس في البيت

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