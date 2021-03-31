بنك التنمية الاجتماعية أطلب قرض بقيمة 50 ألف ريال بدون فوائد 2021

قروض بنك التنمية الاجتماعية يوفر البنك عدة قروض متنوعة بإختلاف أسمائها قد تصل قيمتها إلى ما يزيد عن 50 ألف ريال سعودي، مقدمة تلك القروض للأسر المنتجة التي تستطيع أسترداد المبلغ بدون فوائد وعلى عدة شهور، ومن ضمن تلك القروض قرض الأسر النتجة وقروض السيارات وقرض آهل وغيرها من القروض الأخرى.شروط الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية 2021
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إلا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، وإلا يزيد عن 65 عام.
- تقديم ما يثبت عدم إمتلاكه لسجل تجاري.
- تقديم ما يثبت أن الراتب الشهري للمتقدم لا يزيد عن عشرة ألاف ريال، ولا يقل عن ثلاثة ألاف ريال سعودي.
- تقديم عقد إيجار للسكن أو صك ملكية.
- يقدم قروض بنك التنمية الاجتماعية للمتقاعدين حتى سن السبعين عام.
أوضح بنك التنمية الاجتماعية تلك الشروط التي يجب إتباعها للحصول على القرض وهي ما تتمثل في:
- التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- تسجيل الدخول.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
- سوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على جميع القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.
- أختيار القرض المناسب للعميل.
- أختيار أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للعميل.
- سوف تصلك رسالة من البنك على البريد الإكتروني الذي قومت بتسجيله فى بياناتك لتحديد موعد المقابلة.
- سوف تقوم بتقديم جميع الوثائق والأوراق المطلوبة للبنك.
- تشجيع المواطنين لعمل المشاريع المربحة مالياً.
- تشجيع المواطن لمزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم وتوسيع مشاريعهم الخاصة.
- تحويل شريحة من المواطنين من المستهلكين للمنتجين.
- توسيع شريحة المنتجين من ذوي الإحتياجات الخاصة والعاطلين والمرآة.
نعم يوفر البنك بعض القروض لغير السعوديين مع تقديم الأوراق اللازمة من الكفيل لضمان سداد قيمة القرض، كما أن البنك يقدم القروض للعاملين فى القطاع الحكومي، مع توفير أمكانية لسداد قيمة القرض على فترات طويلة قد تصل إلى خمسة سنوات وبدون فوائد مالية.
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