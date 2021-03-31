ب18 عام للمواطن السعودي والمقيم تمويل يبدأ من 5000 الآف ريال بأقل راتب من البنك الأهلي التجاري

البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية أحد البنوك التي دائماً ما تنفرد بتقديم أهم الخدمات المصرفية لجميع العملاء التابعين له أو للعملاء الجدد، وقد حقق البنك الأهلي التجاري خلال الفترة القليلة الماضية كفاءات ملحوظة في تقديم أهم التمويلات النقدية للمواطن السعودي والوافد أيضاً، حيث يوفر البنك الأهلي تمويل قصير الأجل بسيولة نقدية متميزة متاحة لأي عميل، ويتم صرف قروض البنك الأهلي بدون الحصول علي موافقة الكفيل التابع له كل فرد، ويهتم البنك الأهلي بصرف جميع تمويلاته لجميع العملاء وفق رقابة الشريعة الإسلامية الحاكمة لجميع التمويلات، ويراعي البنك الأهلي الفئات المتوسطة العاملة بالمملكة من خلال طرح مبالغ تمويل بسيطة تناسب الرواتب الشهرية الخاصة بهم، وسوف نوضح لكم شروط الحصول علي تمويل وقرض شخصي قصير الأجل بأي مبلغ من البنك الأهلي التجاري للمواطن السعودي والوافد.

تفاصيل التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري لأي مواطن بالمملكة

يعرض البنك الأهلي التجاري تمويل شخصي لمدة زمنية تصل إلى 6 شهور أو فترة عام وفق الدخل الذي يحصل عليه العميل ووفق التزاماته الشهرية، ويبدأ التمويل من البنك الأهلي بمبلغ بسيط من 5000 الآف ريال، وعند الحصول علي التمويل لمدة 6 شهور لا يقوم البنك باحتساب هامش ربح.

وفي حالة حصول العميل علي تمويل لمدة أكثر من 6 شهور يتم احتساب هامش ربح قليل، ويتحكم البنك الأهلي التجاري في صرف التمويل بأحكام الشريعة الإسلامية لجميع الفئات المالية التي يطلبها العملاء بأي مبلغ مالي، مع امتلاك التمويل فوراً عند التقدم بطلب تمويل إلى البنك الأهلي التجاري.

يتميز التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري بأن البنك يوفر سيولة نقدية غير محددة حتي يختار كل عميل المبلغ المالي الذي يناسبه، والذي يستطيع أن يقوم بسداد أقساطه بناءً علي الراتب الشهري الذي يحصل عليه، علي أن يكون الحد الأدنى لصرف المبالغ هو 5 الآف فقط.

شروط البنك الأهلي للموافقة علي طلب التمويل لأي عميل بالمملكة العربية السعودية

يوفر البنك الأهلي التجاري شروط مناسبة للحصول علي أي قرض مالي سواء للمواطن السعودي أو الوافد أو المتقاعد، وفي حالة توافر الشروط القادمة سوف يتم صرف قرض بهامش ربح 0% فوراً، ومن هذه الشروط:

من شروط التمويل النقدي أن يكون العميل السعودي الجنسية يجب أن لا يقل مقدار راتبه الشهري عن 3000 فقط ريال سعودي للحصول علي تمويل قصير الأجل، والعميل غير السعودي الجنسية يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 4000 الآف ريال سعودي للحصول علي تمويل قصير الأجل.

يجب أن يكون قضي العميل الذي يحمل الجنسية السعودي فترة شهر علي الأقل بأي جهة حكومية، وأن يكون قضي العملاء الذين يحملون الجنسية السعودية فترة عام علي الأقل في القطاع الخاص، والعملاء غير السعوديين فترة عام بالقطاع الخاص.

العملاء الذين يحملون الجنسية السعودية التي تتراوح أعمارهم من 18 حتي 60 عام فقط يستطيعوا الحصول علي تمويل قصير الأجل بأي مبلغ، والعملاء غير السعوديين يجب أن تتراوح أعمارهم من 22 حتي 60 عام حتي يتم الموافقة علي صرف مبالغ التمويل.

طريقة التقديم للمواطن السعودي وغير السعودي علي مبلغ تمويل قصير الأجل

للبدء في طلب تمويل شخصي قصير الأجل بداية من مبلغ 5000 الآف ريال يتم طلب التمويل من الموقع التالي: الأهلي.

وبعد دخول العميل علي موقع البنك الأهلي يقوم العميل بالبدء في تسجيل طلب التمويل وتسجيل الاسم الشخص له، وتسجيل رقم الهوية الوطنية للسعوديين ورقم الإقامة الخاص بالمقيمين أيضاً، وتحديد جنسية العميل، وتسجيل رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل، ثم يتم الضغط علي حفظ المعلومات الخاصة بطلب التمويل.