أعلنت هيئة روسل خوزنادزور الروسية للرقابة الزراعية أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
ولدى روسيا بالفعل ثلاثة لقاحات لحماية البشر من هذا المرض أشهرها سبوتنيك في، إذ أقرت السلطات في موسكو لقاحين آخرين للاستخدام الطارئ هما إيبيفاك كورونا وكوفيفاك.
وقالت الهيئة إن اللقاح الجديد طورته وحدة تابعة لها وأطلقت عليه اسم كارنيفاك-كوف.
وقال نائب رئيس الهيئة كونستانتين سافنكوف إن "التجارب السريرية على كارنيفاك-كوف والتي بدأت في شملت الكلاب والقطط والثعالب القطبية وحيوانات المينك والثعالب وغيرها".
وأضاف أن "نتائج التجارب تسمح لنا باستنتاج أن اللقاح غير ضار ومنشط قوي للمناعة إذ أن كل الحيوانات التي تم تطعيمها به طورت أجساما مضادة لفيروس كورونا في 100 بالمئة من الحالات".
وأوضح أن المناعة تستمر ستة أشهر غير أن مطوري اللقاح يواصلون تحليلاتهم في هذا الصدد، مضيفا أن إنتاج اللقاح على نطاق واسع قد يبدأ في أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان أول لقاح ضد كورونا لحماية الحيوانات.. وكشف فاعليته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.