عقب إعلان الرحيل.. أغويرو يتلقى العرض الأول

أكد النجم الأرجنتيني سيرغيو أغويرو عقب إعلانه الرحيل عن ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، أنه مستعد تماما للتحديات المقبلة.

وتلقى المهاجم الأرجنتيني، الذي سيغادر مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي بعد 10 سنوات مع النادي الإنجليزي، عرضا من باريس سان جرمان للحصول على خدماته، بحسب ما أفادت، الثلاثاء، صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية.

وقبل الإعلان رسميا عن رحيله من النادي الإنجليزي، كان هناك بالفعل حديث عن اهتمام باريس سان جرمان بالحصول على خدماته، وفقا للصفحة.

ويقدر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان بشكل كبير صفات أغويرو (32 عاما) والهداف التاريخي للسيتزنز، بحسب نفس المصدر.

وخاض أغويرو 384 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 257 هدفا، ويبدو أن باريس سان جرمان ليس النادي الوحيد المهتم بضمه، إذ يوجد بحسب نفس المصدر على الأقل أربعة أندية أخرى، بما في ذلك إنتر ميلانو وتشلسي ومانشستر يونايتد ترغب في الحصول على خدماته.

وأكد النجم الأرجنتيني عقب إعلانه الرحيل عن ناديه مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، أنه مستعد تماما للتحديات المقبلة التي تنتظره بعد أن يغادر إنجلترا.

وكتب أغويرو عبر حسابه على شبكة "تويتر": "عندما تنتهي الرحلة في مكان ما، ترتفع الأحاسيس بشكل أكبر".

وأضاف "لدي أحاسيس ومشاعر كبيرة ممزوجة بالفخر بشأن اللعب لصالح مانشستر سيتي لمدة وصلت إلى 10 سنوات، وهو شيء غير اعتيادي للاعب محترف مثلي وفي سني الآن".

وأوضح "10 سنوات مع تحقيق الكثير من الإنجازات، وخلال تلك الفترة أصبحت الهداف التاريخي لمانشستر سيتي ومحاط بأشخاص ومشجعون يحبون هذا النادي حقا، وهؤلاء الأشخاص سيبقون في قلبي للأبد".

وأردف: "أتيحت لي الفرصة للانضمام لمانشستر سيتي في فترة إعادة بناء الفريق عام 2011 وحقبة جديدة، بينما كنت محاط بالعديد من زملائي الجدد في الفريق ومن ثم أصبحنا أحد أقوى الفرق في العالم".

وقررت إدارة متصدر البريميرليغ تكريم اللاعب في آخر مباراة للفريق في الموسم على ملعب (الاتحاد).

وانضم أغويرو لصفوف السيتي في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد، ومنذ تلك اللحظة بات أحد أبرز اللاعبين في تاريخه، بل وأصبح الهداف التاريخي له برصيد 257 هدفا.

كما توج أغويرو مع السيتي بـ13 لقبا بواقع 4 في البريمييرليغ، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 في كأس الرابطة، و3 في كأس الدرع الخيرية.