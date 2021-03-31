أعلنت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، عن اعتقال ضابطين أحدهما روسي والآخر إيطالي، بشبهة التجسس لصالح روسيا.
وذكرت الشرطة الإيطالية أنه تم اعتقال الشخصين خلال اجتماع سري شهد تبادلا للمعلومات مقابل مبلغ من المال.
واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية إثر ذلك السفير الروسي لدى روما.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إنه تم استدعاء السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناء على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو.
وأضافت أن هذا الإجراء جاء "بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية مساء الثلاثاء، عن توقيف ضابط في سلاح البحرية إضافة إلى ضابط روسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اجتماع سري وتبادل أموال.. إيطاليا تعتقل ضابطين بشبهة التجسس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.