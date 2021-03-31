وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري

توفي رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.
لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
ولد الجنزوري في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغن الأميركية.
شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.
تولى منصب رئيس الوزراء في مصر خلال الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، ثم كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011.
وكمال الجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، ثم دخلت مصر بعد 3 خطط خمسية مرحلة الانطلاق.
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