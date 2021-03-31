عاجل.. توقيف عسكريين فى النيجر إثر محاولة انقلاب

جدة - نرمين السيد - قالت المصادر: "وقعت اعتقالات فى صفوف عدد قليل من عناصر الجيش كانوا وراء محاولة الانقلاب"، مشيرة إلى أن المجموعة "لم تتمكن من الاقتراب من القصر الرئاسى بعد أن ردّ الحرس الرئاسى"، مؤكدة أن الوضع بات "تحت السيطرة".
وكان أحد سكان حى بلاتو فى عاصمة النيجر، حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها، قد صرح بأنه فى "حوالى الساعة 3,00 سمعنا إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، واستمر 15 دقيقة".
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