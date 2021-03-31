اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى بيان على موقعها إن اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، مشيرة إلى أنها دفعة أولى من أصل قرابة مليونى جرعة سيحصل عليها خلال 2021.

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