عاجل.. إيطاليا تستدعى السفير الروسى فى روما

جدة - نرمين السيد - وكانت الشرطة الإيطالية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، اعتقال دبلوماسياً روسياً وقبطان بحرية إيطالى بتهمة ممارستهما "أنشطة تجسسية لصالح روسيا". وأكدت وحدة ROS الخاصة التابعة لقوات الدرك الوطنى الإيطالية "كارابينييرى"، أن الموقوفين هما قبطان فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية، وضابط روسى يعمل بسفارة موسكو فى روما، مشيرة إلى أن اعتقال الضابطين تم خلال اجتماع سرى شهد تبادل معلومات مقابل مبلغ من الأموال.

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