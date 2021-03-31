إيطاليا تعتقل دبلوماسيا وقبطانا بتهمة التجسس لصالح روسيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وحدة ROS الخاصة التابعة لقوات الدرك الوطنى الإيطالية "كارابينييرى"، أن الموقوفين هما قبطان فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية، وضابط روسى يعمل بسفارة موسكو فى روما، مشيرة إلى أن اعتقال الضابطين تم خلال اجتماع سرى شهد تبادل معلومات مقابل مبلغ من الأموال، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

ولم يصدر أى بيان من الجانب الروسى حول اعتقال الدبلوماسى الروسى.