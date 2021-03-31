بوابة تواصل الديوان الملكي لتقديم طلبات مساعدة مالية أو شكاوى خاصة

بوابة التواصل مع الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، من أهم الأمور البحثية لقطاع كبير من المواطنين السعوديين والوافدين الذين يعملون داخل المملكة، حيث يبحث قطاع كبير من المواطنين عن طريقة التواصل مع الديوان الملكي من أجل طلب الحصول علي مساعدات شخصية مختلفة تخص كل فرد علي حده، وقد تم توفير بوابة الديوان الملكي الإلكترونية “تواصل” من أجل قيام المواطنين بإرسال طلبات شخصية لهم إلكترونياً، ويوفر الديوان الملكي التقديم الإلكتروني عبر بوابة تواصل أو من خلال البريد السريع الخاص المخصص لجميع طلبات الديوان الملكي أيضاً التي تهم مواطني المملكة العربية السعودية، وتهدف منصة تواصل إلى سرعة التواصل بين المواطنين ومسئولي الديوان الملكي من أجل المساعدات أو إرشاد المسئولين إلى أي تقصير يتم من أي جهة داخل المملكة، ويعمل الديوان الملكي السعودي علي دعم المواطن السعودي في جميع المشاكل التي تواجه ومساعدته علي العيش وفق حياة اجتماعية عادلة وترسيخ مبدأ الحماية الاجتماعية للمواطنين، وسوف نوضح لكم أرقام التواصل مع الديوان الملكي، وطريقة إرسال طلب خاص لطلب المساعدة الشخصية من الديوان الملكي.

طريقة تواصل المواطنين مع الديوان الملكي هاتفياً لمتابعة الطلبات المقدمة

يوفر الديوان الملكي السعودي أرقام هاتفية مخصصة هاتفياً كي تساعد المواطنين علي التواصل مع المسئولين داخل الديوان الملكي السعودي، حيث يتم متابعة الطلبات التي تم تقديمها منذ فترة أو الاستفسار عن حالة طلب عاجل تم تقديمه إلى مساعدات الديوان الملكي، أو للاستفسار عن خدمات أخري تخص التعامل مع الديوان الملكي السعودي:

يتم التواصل هاتفياً مع الديوان الملكي من داخل المملكة العربية السعودية علي هذا الرقم: 8004000000.

يتم التواصل هاتفياً مع الديوان الملكي من خارج المملكة العربية السعودية علي هذا الرقم: 920030003.

ويقوم كل شخص بالتواصل من خلال الأرقام السابقة للاستفسار التي تعد الأرقام الرسمية سواء من داخل أو خارج المملكة، ويتم التعرف علي حالة الطلب المقدم الذي تمت الموافقة عليه والرفض وذلك من خلال الاتصال والتعرف علي تفاصيل الطلب المقدم من مسئولي الديوان الملكي من خلال رقم المعاملة أو رقم الطلب الشخصي.

بوابة تواصل الإلكترونية التابعة للديوان الملكي لخدمات المواطنين

دشنت الإدارة الإلكترونية للديوان الملكي منصة إلكترونية لخدمات المواطنين الاجتماعية والمالية، وذلك لجميع المواطنين من أجل سرعة تواصل المواطنين وتقديم الطلبات الخاصة بهم إلكترونياً عبر الديوان الملكي السعودي، ويتم الدخول علي الموقع التالي موقع تواصل، ومنها يقدم كل شخص الشكوي الخاصة به أو الخدمة التي يريد الحصول عليها، أو من أجل الاستفسار عن أي خدمات مدنية تخص التعامل مع الديوان الملكي السعودي لجميع المواطنين الذين تقدموا بطلب مساعدة من الديوان الملكي.

طلبات وشكاوى ومساعدات يمكن التقديم لها عبر بوابة الديوان الملكي

طلبات مساعدة من الديوان الملكي يمكن لجميع المواطنين التقدم لها إلكترونياً أو من خلال بريد الديوان الملكي أو الاتصال هاتفياً في حالة استحقاق كل فرد الحصول علي المساعدة المطلوبة، ومن هذه الخدمات والطلبات التي يمكن التقدم بطلب بها لأي مواطن مقيم داخل المملكة:

طلب مساعدة مالية أو سداد ديون بسبب التعرض إلى ظروف قهرية تمنع سداد الدين الخاص بكل فرد.

طلب مساعدة خاصة بالحصول علي سكن مناسب أو قطعة أرض لعدم وجود مأوى ومسكن لعدم القدرة علي شراء منزل مناسب داخل المملكة.

التقدم بشكوي ضد مسئولين أو عاملين داخل الدولة بجميع المصالح العامة الحكومية والقطاعات الخاصة، سواء شكوي شخصية أو شكوي تخص العمل.

طلب مساعدة علاج على نفقة وزارة الصحة السعودية، لأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة والذين يعانون من عدم المقدرة علي الحصول علي العلاج المناسب.

توجيه نظر الديوان الملكي لقصور بأحد الهيئات والمؤسسات العاملة سواء مؤسسات حكومية أو شركات خاصة بالمملكة.

عنوان البريد الإلكتروني للديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي أحد الهيئات التي توفر خدماتها إلكترونياً أيضاً لجميع المواطنين الراغبين في إرسال طلب مساعدة من الديوان الملكي، ويتم إرسال الطلبات من خلال البريد الإلكتروني أيضاً [email protected] وهو البريد الرسمي لطلبات مواطني المملكة الموحد لجميع طلبات الديوان الملكي، علي أن يتم إرسال رسالة بريدية إلكترونية وانتظار الرد من مسئولي الديوان الملكي بالموافقة أو الرفض، وذلك وفق مستندات واحتياج كل شخص ومدي استحقاقه للمساعدة من قبل مسئولي الديوان الملكي.

عنوان إرسال الطلبات الشخصية عبر البريد الممتاز للديوان الملكي

تسهيلاً علي المواطنين الذين يرغبون في إرسال الطلبات الخاصة بهم إلى الديوان الملكي، فيمكن للجميع إرسال الطلب أو البرقية الخاصة به علي عنوان الديوان الملكي المخصص عبر البريد السعودي الممتاز وهو، مدينة الرياض 12911، المملكة العربية السعودية، الهدأ 7636، حيث يقوم كل مواطن بكتابة عنوان البريد علي المُرفق المُرسل مع كتابة عنوان الشخص الذي قام بإرسال الطلب الشخصي ورقم الاتصال الخاص به.

طريقة الاستعلام عن معاملة بالديوان الملكي السعودي

يقدم الديوان الملكي خدمات إلكترونية لجميع المستفيدين من خلال منصة الديوان الملكي، حيث يستطيع أي فرد الاستفسار عن أي معاملة تم تقديمها للديوان الملكي من خلال الدخول علي المنصة الإلكترونية، ثم يتم الدخول علي الخدمات الإلكترونية بالموقع، ثم يتم إدخال رقم المعاملة أو رقم الطلب ثم يتم الضغط علي بحث، ومنها تظهر نتيجة المعاملة سواء بالقبول أو الرفض أو ظهور ملاحظات علي الطلب المقدم.