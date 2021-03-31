تسجيل حضور الطالب مسابقة منصة مدرستي جداول الغياب madrasti

من أجل تحقيق كافة المرتكزات التي تسعى إليه المملكة في تحويل كافة الخدمات إلى النظام الرقمي و الإلكتروني في ظل انتشار وباء كورونا ومن أجل تحقيق رؤية ٢٠٣٠ التى تريد ان توفرها المملكة، لذا تم إنشاء،المنصات الإلكترونية في كافة المجالات، ومن أهمها المنصات التعليمية مثل منصة مدرستي التي تعتبر مركز التعليم الإلكتروني في المملكة، حيث من خلالها توفر وزارة التربية والتعليم كافة الخدمات التعليمية من شرح دوري وأداء،اختبارات وغيرها، وجاء كل هذا إلى التطور التكنولوجي الهائل وسرعة انتشار الرقمنة داخل المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع شركة مايكروسوفت تم إطلاق مسابقة اسم “مدرستي تبرمج”

أهداف مسابقة منصة مدرستي تبرمج

تريد الوزارة تحقيق عدة أهداف من خلال إطلاق خطة المسابقة، ومن أهم تلك الأهداف ما يلي:

تنمية التطلع المعرفي عند الأطفال والطلاب بكافة المراحل التعليمية.

تنمية المهارات الالكترونية للطلاب من خلال ممارسة التعليم عن بعد.

معرفة وتنمية مهارات الطلاب المختلفة في التكنولوجيا.

خلق جيل على دراية كافية الرقمنة وتكنولوجيا الاتصالات.

فتح مجالات متعددة للتعليم بالنسبة للطلاب وفتح آفاق التعليم الرقمي..

تنمية مهارات البحث والاكتشاف والابتكار.

تحفيز التعاون بين الأطفال والمعلمين وأولياء،الأمور.

كيفية التسجيل في مدرستي

مدرستي تسجيل دخول

يمكنك التسجيل الآن في مسابقة مدرستي للبرامج، من خلال تنزيل لعبة ماين كرافت وقم بعد ذلك بالخطوات التالية:

تدخل على موقع عودة المدارس.

اختر أيقونة تسجيل دخول.

سجل دخولك ومن ثم اكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

تدخل رقم جوالك.

انتظر رسالة تأكيد على الهاتف ومن ثم ادخلها في المكان المخصص لها.

اضغط على زر تحقق.

اضغط على زر تأكيد حساب.

وبعد ذلك ادخل على رابط ماين كرافت.

بعد ذلك أكمل المهام المطلوبة في اللعبة.

أصبحت منصة مدرستي التعليمية هي مؤسسة رائدة في المملكة العربية السعودية في مجال التعليم لأنها الآن أصبحت البديل الأقوي الكترونيا لدراسة المناهج الدراسية المختلفة من خلال الموقع المختص بها، وتسجيل للغياب والحضور للطلبة والطالبات الكترونيا، كما أن سوف تقوم بالاشتراك مع نظام نور الإلكتروني بنقل دروس الكترونية للطالب في شهر رمضان.