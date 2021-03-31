الصين تفرض حجرا صحيا على بؤرة جديدة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وحذرت السلطات من أنها "ستمنع بشدة مرور أشخاص بشكل غير شرعى عبر الحدود" وكذلك شبكات المهربين والاشخاص الذين يؤوون مهاجرين غير شرعيين. وهذه البؤرة فى إقليم يونان (جنوب غرب) هى أكبر حالات عدوى تبلغ عنها السلطات الصينية منذ حوالى شهرين.

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