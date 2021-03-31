وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق عن عمر 88 عام مشواره في 11 نقطة مضيئة

وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق الذي لقب بالوزير المعارض ووزير الفقراء، صاحب فكرة الخطة العشرينية من عام 1983 حتى عام 2003، أبن قرية جروان مركز الباجور محافظة المنوفية، الذي كان يمثل العقل الكمبيوتر فالدكتور الجنزوري رحمه الله، كانت الأرقام والإحصاءات حاضرة في عقله عندما يسأل عن أي موضوع يرد بالأرقام الدقيقة في الحال، شغل العديد من المناصب القيادية، وكان محب لوطنه ولعمله وخدم الوطن طوال مسيرته المشرفة، وفيما يلي بعض النقاط في حياة فقيد مصر الكبير الذي رحل عن عالمنا اليوم بمستشفى القوات المسلحة بالتجمع الخامس بعد صراع طويل مع المرض.

أبرز النقاط والمحطات في مسيرة الدكتور الجنزوري

ولد الدكتور الجنزوري يوم 12 من شهر يناير عام 1933 في قرية جروان. شغل الراحل منصب محافظ الوادي الجديد. ثم شغل محافظ بني سويف. شغل كمال الجنزوري مدير معهد التخطيط القومي. بعد أن أثبت كفاءته في إدارة المعهد القومي عين وزير للتخطيط. عين بعدها نائب لرئيس مجلس الوزراء وهو يشغل وزير التخطيط. تولى رئاسة مجلس الوزراء منذ شهر يناير عام 1996 حتى عام 1999. تولى رئاسة مجلس الوزراء للمرة الثانية بعد ثورة 25 يناير من نوفمبر 2011 حتى شهر يوليو 2012. عين مستشار للرئيس عدلي منصور للشئون الافتصادية عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو. أخر تصريح له كان لليوم السابع كانت بخصوص ملف مخالفات البناء وأشاد بجهود السيد الرئيس في هذا الملف. كان يلقب بوزير الفقراء والوزير المعارض وكان لا يخشى في الحق لومة لائم.

وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

نعى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور الجنزوري ووقف مجلس الوزراء دقيقة حداد على روح الفقيد، وأثنى الدكتور مدبولي على الفقيد وقال أنه أفنى عمره في خدمة وطنه، وقال أن الراحل كان نموزج في البذل والعطاء ولم يتأخر يوماً ما عن نداء الوطن.

جنازة الدكتور كمال الجنزوري

لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد الجنازة، نظراً لأن الفقيد توفي منذ لحظات ولم يعلن عن موعد الجنازة حتى اللحظة، وسنوافيكم بالموعد فور تحديده مباشراً حرصاً من على تقديم تغطية متميزة لمتابعي موقعنا ثقفني في كل مكان.