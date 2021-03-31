قرض ب 30.000 ألف ريال للنساء الأرامل والمطلقات بالمملكة من بنك التنمية الاجتماعية 1442

بنك التنمية الاجتماعية يقدم قرض منتج كنف التمويلي 1442، حيث يتم تقديم القرض لفئات معينة للاستفادة من القرض مثل النساء الأرامل والمطلقات الذين هم في احتياج ضروري للمعونات بسبب ارتفاع الغلاء والأسعار خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يتم تقديم تمويل نقدي يصل الي 30 ألف ريال سعودي لمن يرغب في الحصول علي القرض من هذه الفئات المعلنة، ويتم مساعدتهم من خلال قرض منتج كنف التمويلي كوسيلة لمساعدتهم على توفير حياة كريمة لهم، ويتم تقديم مثل هذه التمويلات لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية بالمملكة حتي عام 2030، علماً بأنه يمكن الحصول علي التمويل إلكترونياً دون إجراءات معقدة للحصول عليه، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل، وشروط الحصول على قرض منتج كنف التمويلي في هذه التفاصيل.

الفئات التي لها حق الاستفادة من قرض كنف التمويلي من بنك التنمية الاجتماعية



حدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الفئات التي لها حق الاستفادة من قروض كنف التي يوفرها بنك التنمية للفئات الأكثر احتياجاً وهم:

الأرامل ممن يحملون الجنسية السعودية فقط.

النساء المطلقات ممن يحملون الجنسية السعودية فقط.

النساء التي لا تعول الأبناء لمن يحملون الجنسية السعودية فقط.

تم توفير تمويل قرض كنف بمبلغ يصل إلي 30000 ألف ريال سعودي، مع ضرورة قيام الراغبات في القروض إلي تقديم مستند ورقي يثبت إعالة الأسرة، وقد صرح بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة بأنه يجب سداد جميع بيان بقيمة المبالغ السابقة الخاصة بالتمويلات التي تم اقتراضها من قبل حتي يمكن الحصول علي تمويل قرض كنف الجديد بسهولة كبيرة، كما يسهل بنك التنمية الاجتماعية جميع الإجراءات الورقية المطلوبة لجميع الراغبات في الحصول علي أي تمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على قرض منتج كنف التمويلي 1442

ألا يتعدى الدخل الشهرى للمستفيد عن 1000 ريال سعودي فقط.

صورة من بطاقة الهوية سارية الصلاحية.

تقديم نموذج أصلى بما يسمي بنموذج 104 وهو نموذج إلكتروني من حساب طالب تمويل كنف.

تقديم نموذج أصلي من الرقم الخاص بحساب الآيبان ويجب أن تكون مختومة بالختم الخاص من البنك.

تقديم حساب أصلي يشمل الثلاث أقساط الأخيرة قبل الموافقة على نموذج 14 الأخير.

تقديم ذلك البيان من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية.

خطوات الحصول علي قرض منتج كنف 1442

يتم الدخول على الرابط الإلكتروني الأتي: تمويل قرض منتج كنف.

يتم الدخول برقم الهوية الخاصة بكل فرد.

يتم ملي جميع البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة، والتأكد من سلامة البيانات وصحتها.

الموافقة على الشروط الخاصة بالحصول على قرض كنف السعودي.

ثم الاستمرار والضغط علي حفظ.

بنك التنمية الاجتماعية يعد أحد أهم البنوك الرائدة داخل المملكة العربية السعودية نظراً لما يقدمه من تسهيلات مرنة في الحصول علي التمويل المطلوب حسب رغبة كل شخص، بالإضافة الي سرعة إنهاء التمويل خلال دقائق بسيطة، ويهدف بنك التنمية إلى تقديم يد العون والمساعدة لجميع النساء اللاتي تعاني من مشاكل اجتماعية ومشاكل مادية صعبة داخل المملكة، مع تقديم حلول وتسهيلات جديدة تناسب كل أسرة علي حدة طبقاً لمعايير بنك التنمية الاجتماعية دون تحيز لمصلحة شخص علي شخص.

قرض الأسرة وشروط الحصول علي القرض من بنك التنمية

يتم الحصول علي قرض الأسرة من أي فرع من فروع بنك التنمية من خلال توافر الشروط التالية:

يجب أن لا يتعدى عمر المستفيد للحصول على التمويل عن 70 سنة وكذلك لا يتعدى عمر الكفيل عن 55 عام.

يجب أن لا يتعدى حدود الفرد من الدخل الشهري للأسرة عن مبلغ 200 ريال.

يتم الحصول على القرض في حالات المرأة المطلقة أو المرأة الأرملة وتعول طفل وحيد بغض النظر عن السن.

رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني الموحد

بنك التنمية الاجتماعية يوفر لعملائه رقم مجاني من أجل سرعة التواصل مع البنك للاستعلام عن جميع الخدمات التي يقوم البنك بتقديمها لجميع العملاء، ويتم الاتصال برقم بنك التنمية الاجتماعية التالي 920008002 ويعمل هذا الرقم على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع، كما يمكن الاتصال برقم الاتصال الوطني 199099.