تمويل سيارة 2021 بالتقسيط 700 ريال بدون دفعة أولى للمقيمين علي الشريعة الإسلامية

تمويل سيارة 2021 بالتقسيط هناك عدد كبير من البنوك السعودية والشركات الموثقة التي تقدم التمويل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يمكنها أن توفر لك التمويل المناسب من خلال تمويل المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، وتضمن لك فترة سداد أطول من خلال الراتب الشهري يمكن تحديد برنامج الأقساط المطابقة بدون تحويل الراتب أو عدم وجود ضامن للحصول على التمويل، سيتم تقديم جميع المستندات والأوراق اللازمة للحصول على تمويل في أقصر وقت والحصول على موافقة سريعة.

يمكنك إيجاد التمويل الأنسب لك في عدة بنوك وشركات سعودية (على سبيل المثال بنك التنمية الاجتماعية وبنك سامبا وشركة النايفات وشركة اليسر).

كما يمكنك الحصول على سيارة من إحدى الشركات السابقة وتمويل البنوك، أو شركة عبد اللطيف جميل التي تقدم تمويل السيارات بعلاوة 500 ريال إلى 3000 ريال على أساس راتبك والمبلغ المدفوع في الشهر الحالي حتى لا يكون عليك ديون في المستقبل.

كما تقدم خدمة تمويل هيونداي موتور من خلال تمويل السيارة مصرف الراجحي بمقابل قسط 700 ريال شهريًا على، وتنتهي فترة الخصم في 31 مارس 2027، ومن خلال عروض سيارات عبد اللطيف جميل يمكنك الحصول على سيارة أحلامك، وقد يكون مبلغ التمويل يصل إلى مليون ريال.

بموافقة هيئة الشريعة الإسلامية لا يوجد دفعة أولى ولا ضامن، وبسعر تمويل مناسب وسهل يناسبك يعد من أهم مزايا هذا التمويل لتمويل سيارات سبورتاج وبيغاس وهو شهرياً يبدأ الدفع بالتقسيط من 700 ريال.

ويسمح لك هذا الصندوق بالحصول على السيارة التي تختارها على أقساط شهرية، 700 ريال شهريًا لسيارة Pegas 2021.

وأقساط شهرية 900 سيارة Rio 2021 Rio 2021، قسط شهري 1150 ريال لـ سيارة سيراتو 2021، تتطلب طلب عرض سيارة من عبد اللطيف جميل من خلال الموقع، وقد تختلف النسبة حسب الخطة والسعر المحدد، وتاريخ الائتمان وتكاليف التأمين هي عوامل تؤثر على التغيير.

يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال.

ويجب أن يكون طالب التمويل موظفًا في القطاع الخاص أو الدائرة الحكومية

ويجب أن يعمل الموظف الحكومي في مؤسسة العمل قبل شهر من تقديم طلب التمويل.

ويجب أن يكون الموظف في القطاع الخاص يعمل قبل ثلاثة أشهر على الأقل بالمؤسسة.

كما أنه يمكن للمتقاعدين الممولين من صاحب العمل الحصول على أموال حسب الشروط العامة وتقديم المستندات المطلوبة، وتتلخص هذه المستندات في صورة بطاقة الهوية الوطنية ونسخة من شهادة السائق، نسخة طبق الأصل، وآخر ثلاثة من كشف الحساب البنكي نسخة الشهر.