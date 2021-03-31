فضيحة التجسس.. إيطاليا تطرد موظفَين في السفارة الروسية

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الأربعاء، طرد موظفَين في السفارة الروسية على خلفية قضية التجسس.

ويأتي ذلك بعد إعلانالشرطة الإيطالية عن اعتقال ضابطين أحدهما روسي والآخر إيطالي، بشبهة التجسس لصالح روسيا.

وذكرت الشرطة الإيطالية أنه تم اعتقال الشخصين خلال اجتماع سري شهد تبادلا للمعلومات مقابل مبلغ من المال.

واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية إثر ذلك السفير الروسي لدى روما.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إنه تم استدعاء السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناء على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو.

وأضافت أن هذا الإجراء جاء "بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية مساء الثلاثاء، عن توقيف ضابط في سلاح البحرية إضافة إلى ضابط روسي.

من جانبه، أعلن الكرملين أنه لا تتوفر أي معلومات بشأن قضية التجسس التي أعلنتها إيطاليا.