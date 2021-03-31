حاول حرق أطفاله الخمسة بالعراق.. والسبب "محزن"

ألقت الشرطة العراقية، الثلاثاء، القبض على شخص حاول حرق أطفاله الخمسة بمادة "البنزين"، حسب ما أعلنته قيادة شرطة محافظة المثنى.
وقال المصدر إنه تم إنقاذ 5 أطفال حاول والدهم حرقهم وحرق نفسه معهم، في مدينة السماوة، وذلك "بداعي الفقر".
وكان الأب "يهم بحرق أطفاله الـ5 (بنتان وثلاثة أولاد) باستعمال مادة البنزين بداعي الفقر، والعجز عن تأمين احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس"، حسب بيان الشرطة.
وذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المعمول به في القانون.
ويأتي الحادث بعد سلسلة من الجرائم، التي ارتكبت في عدد من محافظات العراق.
ففي فبراير الماضي، كشفت شرطة ميسان عن ثلاث جرائم مروعة شهدتها المحافظة، وهي حالات خنق أب لأطفاله الثلاثة، وأخ لأختيه، فضلاً عن حرق منتسب في الشرطة بمادة البنزين على يد ابنه.
وفي أكتوبر الماضي، هزت جريمة بشعة الرأي العام في العراق بعدما وثقت كاميرا للمراقبة سيدة تقوم بإلقاء طفليها في نهر دجلة، بعد أن تجردت من مشاعر الإنسانية.
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