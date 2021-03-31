جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة التونسى، إصابة أكثر من 100 شخص بسلالة كورونا البريطانية المتحورة، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 40 سلالة للفيروس فى تونس منذ انتشار الوباء.





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