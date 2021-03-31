جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الوزراء الأردنى فى جلسته التى عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حل المجالس البلدية والمحلية ومجلس أمانة عمان الكبرى اعتباراً من اليوم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الأردنية تقرر حل المجالس البلدية والمحلية فى البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.