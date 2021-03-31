الكويت تعلن تضامنها مع مصر والسودان لحل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فى جهودهما الحثيثة فى الحفاظ على الاستقرار الإقليمى ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم فى التنمية.





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