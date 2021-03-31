إيطاليا تطرد موظفين فى السفارة الروسية على خلفية قضية التجسس

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الإيطالى، إن قضية التجسس على روما أخطر مما يكون، مشدداً على أهمية الحدث الذى تكشفت تفاصيله صباح اليوم.
وبدوره رد الكرملين ببيان أكد خلاله أنه لا يوجد معلومات لدى روسيا حول قضية التجسس التى أعلنتها إيطاليا،
مؤكدا حرصه على وجود علاقات متينة مع روما.
وكانت السلطات الإيطالية ألقت القبض صباح اليوم على دبلوماسى روى وقبطان سفينة إيطالى بتهمة تجسس لصالح موسكو.
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