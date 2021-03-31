madrasati SA: رابط منصتي لحضور الحصص والواجبات عبر منصة مدرستي التعليمية 1442

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب والمعلم عبر المنصة الإلكترونية من أجل حضور حصص اليوم، وتسليم واجبات المنصة الإلكترونية للمراحل التعليمية المختلفة، وذلك بعد أن أكدت وزارة التعليم السعودية علي استمرار عملية الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني، وأضافت مؤخراً تقديم الاختبارات النهائية لتكون مع بداية شهر رمضان المبارك، ونوفر لكم الآن رابط منصتي للحضور والواجبات.

منصة مدرستي التعليمية

أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، ونرفق لكم جدول الحصص الخاص باليوم.

حصص منصة مدرستي التعليمية أرفقنا بين أيديكم جدول الحصص لليوم قبل الأخير بالأسبوع الحادي عشر، ونوفر رابط المنصة من أجل الدخول لتسجيل الحضور بكل سهولة.

منصة مدرستي الواجبات المدرسية

وفرت وزارة التعليم السعودية واجبات الطالب من أجل تقيم المستوي، وذلك يكون عن طريق الخطوات التالية:

دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.

رابط منصتي madrasati

يمكنكم بكل سهولة تسجيل دخول مدرستي، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

المنصة madrasati واجبات منصتي.

تعرفنا خلال الخطوات البسيطة السابقة علي كيفية تسجيل الدخول، وكذلك تسليم الواجبات عبر منصة مدرستي التعليمية بكل سهولة.