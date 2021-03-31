منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب والمعلم عبر المنصة الإلكترونية من أجل حضور حصص اليوم، وتسليم واجبات المنصة الإلكترونية للمراحل التعليمية المختلفة، وذلك بعد أن أكدت وزارة التعليم السعودية علي استمرار عملية الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني، وأضافت مؤخراً تقديم الاختبارات النهائية لتكون مع بداية شهر رمضان المبارك، ونوفر لكم الآن رابط منصتي للحضور والواجبات.منصة مدرستي التعليمية
أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، ونرفق لكم جدول الحصص الخاص باليوم.
حصص منصة مدرستي التعليمية أرفقنا بين أيديكم جدول الحصص لليوم قبل الأخير بالأسبوع الحادي عشر، ونوفر رابط المنصة من أجل الدخول لتسجيل الحضور بكل سهولة.منصة مدرستي الواجبات المدرسية
وفرت وزارة التعليم السعودية واجبات الطالب من أجل تقيم المستوي، وذلك يكون عن طريق الخطوات التالية:
- دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.
- يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.
- يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.
- يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.
- يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.
- يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.
يمكنكم بكل سهولة تسجيل دخول مدرستي، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:
- يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.
- يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.
- يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.
- يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.
- المنصة madrasati واجبات منصتي.
تعرفنا خلال الخطوات البسيطة السابقة علي كيفية تسجيل الدخول، وكذلك تسليم الواجبات عبر منصة مدرستي التعليمية بكل سهولة.
- طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال بالمنزل بطريقة سهلة وقوام هش
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر madrasati SA: رابط منصتي لحضور الحصص والواجبات عبر منصة مدرستي التعليمية 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.