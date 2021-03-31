تسجيل دخول منصة مدرستي madrasiti.sa1442 مناهج جميع المراحل التعليمية وخطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

يتابع طلاب المملكة العربية السعودية في جميع الصفوف التعليمية دروس الترم الدراسي الثاني ويتم زيارة منصة مدرستي التعليمية يوميا من قبل أكثر من 7 ألف طالب وطالبة في جميع مدن المملكة، وتوفر المنصة جميع الفرص الممكنة لتقديم محتوي تعليمي مناسب لجميع المراحل التعليمية وكذلك جميع القدرات العقلية، وبعد تقديم موعد الأختبارات النهائية بعد إرتفاع المطالب من قبل أولياء الأمور يتم الحرص بشدة علي متابعة باقي الحصص قبل الإمتحانات النهائية للعام الحالي 1442، ونقدم لحضراتكم خطوات دخول منصة مدرستي وتقديم الواجبات من خلال موقعنا.

منصة مدرستي 1442

تستقبل منصة مدرستي طلاب الصفوف المتوسطة والثانوية يوميا منذ الساعة السابعة والنصف صباحا لمتابعة الدروس التعليمية للترم الدراسي الثاني ورفع الواجبات ومتابعة أحدث الفيديوهات التعليمية وللتواصل مع المعلمين والمعلمات، ويتم كذلك إستقبال طلاب الصفوف الإبتدائية من الساعة الثالثة عصرا كل ذلك لضمان وصول المناهج التعليمية لكل طالب وطالبة في جميع مدن المملكة العربية السعودية عبر شبكة الإنترنت دون التنقل من المنزل لمنع إنتشار covide 19، ويتابع أولياء الأمور مستوي أبنائهم الدراسي من خلال المنصة التي تتيح الفرصة لولي الأمر الدخول الي موقع منصة مدرستي والتواصل مع المعلم بطريقة مباشرة.

خطوات الدخول علي منصة مدرستي madrasiti 1442

حتي اللحظة الحالية يواصل طلاب جميع المراحل التعليمية العملية التعليمية بشكل إلكتروني وذلك للاستعداد للامتحانات التي تبدأ في منتصف شهر شعبان الحالي، وتم بالفعل الإعلان عن جدول إمتحانات جميع المراحل التعليمية وإليكم خطوات الدخول علي منصة مدرستي

قم بالدخول علي منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا.

قم بإدخال الإسم في خانة الإسم والمرحلة الدراسية.

سجل رقم الهوية الخاص بك.

علما بأن قنوات عين التابعة للمنصة تقوم بنقل الدروس عبر شاشتها وعلي اليوتيوب بصورة مستمرة ويمكنكم متابعتها علي مدار اليوم.

مسابقة مدرستي تبرمج 1442

منذ الإعلان عن مسابقة مدرستي تبرمج وتم بالفعل حدوث حالة من الإقبال الكبير من قبل العديد من طلاب مختلف المراحل التعليمية، وحتي اللحظة إشترك أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في جميع مدن المملكة ومختلف المراحل التعليمية ويمكنكم الآن الإشتراك في المسابقة ومعرفة جميع الشروط من خلال زيارة الموقع الالكتروني العودة إلى المدرسة.