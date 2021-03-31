خدمة منصة مدرستي التعليمية 1442، يزداد دخول واقبال الطلبة والطالبات من المملكة العربية السعودية علي تسجيل الدخول في منصه مدرستي التعليمية، وهي أحد أشهر المنصات التعليمية في الوطن العربي و المستخدمة من قبل الطلبة في مدارس المملكة من أجل مشاهدة مباشرة إلكترونية الدروس والمناهج الدراسية المقررة، وفيها استطاع ملايين من الطلبة الاستفاده من خدماتها على مدار الاعوام الماضية، وذلك بالتزامن مع قرارات منع الطلاب من الحضور في المدارس.خدمة منصة مدرستي التعليمية 1442
يتم من خلال استخدام منصة مدرستي التعليمية حل الواجبات و حل الاختبارات الشهرية والنهائية بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة فيديوهات الشرح في أي وقت يناسب الطالب حيث يقوم المعلم برفعها على المنصة حصرياً ليقوم الطالب بحضورها، بالاضافه إلى وجود امكانيات تسمح للطالب والمعلم بالتفاعل اون لاين، الى جانب اضافه امكانيات تكنولوجية حديثة مثل الواقع المعزز، تتيح للطلبة والطالبات مشاهدة التفاعلات الكيميائية بشكل مذهل، وفيه يتم كثير استيعاب الطالب للتجارب.رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية 1442 إلكترونيا
- قم بالذهاب إلى موقع منصة مدرستي الإلكترونية 1442.
- ثم قم بالذهاب إلى أيقونة تسجيل الدخول.
- قم بتسجيل بيانات الدخول من الإسم ورقم الهوية الوطنية، والرقم السري.
- اضغط على مربع تسجيل.
من خلال منصه مدرستي التعليمية يمكن حل الواجبات بشكل الكتروني عبر دخول الدرس وسماع الشرح بشكل كامل، ومن ثم أدخل علي ايقونة الواجب، حيث تقوم الوزارة بتطويره المنصة التعليمية يوم بعد يوم لتسمح لسد احتياجات الطلاب بكافه انواعها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدمة منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati office 365 لرفع الواجب ولتعلم داخل الحصص الافتراضية اليوم 31 اذار 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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