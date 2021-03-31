اليوم عودة قطار الحرمين السريع وخطة تشغيل المسجد النبوي في رمضان 1442

تم الإعلان عن عودة قطار الحرمين السريع للعمل مرة أخرى بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وما بينهما من محطات هامة بعد توقف القطار لمدة طويلة وأكد مسؤولي تشغيل القطار عن عودة التشغيل يوم 31 من شهر مارس وقد تم فتح باب حجز التذاكر من منتصف شهر مارس 2021 من خلال موقع القطار السريع على الإنترنت، وسوف تكون رحلات القطار منظمة ويتم مراعاة الإجراءات الاحترازية في القطار والمحطات الخاصة به وغيرها من مراحل تشغيل القطار، سوف نتعرف على كثافة الركاب وأهمية تشغيله في هذه الفترة مع دخول رمضان وخطة تشغيل الحرم النبوي والصلاة فيه في شهر رمضان.

اليوم عودة قطار الحرمين السريع

تم اليوم 31 من شهر مارس الإعلان عن عودة قطار الحرمين السريع والذي يمكن حجز تذاكره من خلال موقع القطار على الإنترنت بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة منها:

التوجه إلى موقع قطار الحرمين الإلكتروني.

تحديد وجهة السفر ذهاب وعودة أو ذهاب فقط.

تحديد محطات الذهاب والوصول، وموعد السفر، وتحديد عدد الأفراد وأعمارهم.

حجز التذاكر وسداد القيمة المطلوبة والحصول على التذكرة وطباعتها.

خطة تشغيل الحرم النبوي

تم الإعلان اليوم عن خطة تشغيل الحرم النبوي في شهر رمضان وتم وضع مجموعة من الضوابط التي يسير عليها المصلين في هذا الشهر الكريم ومنها:

يتم فتح الحرم النبوي للصلاة فقط ويتم الإفطار على تمر وماء يتم توزيعه بواسطة المسؤولين عن المسجد.

تقام صلاة التراويح على خمس تسليمات فقط ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بنصف ساعة.

استيعاب المسجد الحرام من المصليين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية تبلغ 45 ألف مصلى وتم إضافة الساحة الغربية لتصل الكثافة إلى 60 ألف مصلى.

يتم فتح المسجد قبل صلاة الفجر بساعتين فقط ويمنع السحور في المسجد.

تحديد مسارات الدخول والخروج من وإلى المسجد ومراعاة الالتزام بها.

تعقيم المسجد على الدوام خاصة مع فتح المسجد على مدار الساعة في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

أهمية عودة تشغيل قطار الحرمين السريع

تم الإعلان عن عودة تشغيل قطار الحرمين السريع خلال هذه الفترة ليتزامن مع عمرة رمضان والصلاة في المسجد وتسهيل الحركة الانتقالية بين مكة والمدينة خلال شهر رمضان حيث يعتبر القطار السريع من أفضل وسائل المواصلات وأسرعها بين مكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومطار الملك عبد العزيز.