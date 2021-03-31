الصحة العالمية: اللقاحات الصينية آمنة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح فى منظمة الصحة العالمية أن "لقاحى مختبرى سينوفارم وسينوفاك الصينيين ثبت أنهما آمنين وفعالين ضد فيروس كورونا حين يكون المريض يظهر أعراضا، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى".

كانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت الأسبوع الماضى، إن بكين تقدم مساعدة بخصوص اللقاحات إلى 53 دولة نامية ولديها اتفاقات تصدير مع 22 بلدا.