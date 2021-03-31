فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما

جدة - نرمين السيد - وتتوقع الشركة نتائج تجارب لقاح كورونا للأطفال خلال أسابيع. وفى جديد التطورات، زفت شركة الأدوية الأمريكية خبراً مبشراً، حيث أعلنت عن بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا، مؤكدة أنه فى حال نجاح التجارب، يمكن وصف الأقراص للمرضى فى وقت مبكر من الإصابة بكورونا لمنع تطور الفيروس، وفق قناة "العربية" الإخبارية.

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