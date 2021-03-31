تفعيل رقم الهوية الرقمية في توكلنا للمواطنين والمقيمين يبحث عنها الكثير من المقيمين داخل السعودية أو من المواطنين والوافدين إليها، حيث أن الوزارة الداخلية السعودية قد قامت بإطلاق مشروع الهوية الرقمية الجديدة، والذي يشمل الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين وللمقيمين بالمملكة من غير السعوديين، وذلك بالتعاون مع سدايا أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهذا المشروع يهدف إلى تمكين من استخدام الهوية الرقمية كإثبات الرسمي الإلكتروني.

تفعيل رقم الهوية الرقمية في توكلنا للمواطنين والوافدين

وزارة الداخلية السعودية تعمل على استكمال تفعيل هذه الخدمة الخاصة بالهوى الرقمية الجديدة، وذلك من خلال مؤسسات القطاعات الخاصة حتى يكون من السهل لتيسير المعاملات على المواطنين والوافدين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذلك من أجل التميز بهذا المشروع والاستفادة من خلال التكامل بين الجهات الحكومية مع خدمات التحول الرقمي، وذلك من ضمن خطط التنمية بالمملكة 2030م، ليتم تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة على أرض المملكة.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية

هناك الكثير من المواطنين السعوديين والوافدين يبحثون عن الطريقة الصحيحة لتفعيل الهوية الرقمية يمكن ذلك من خلال الدخول لتطبيق توكلنا، وسوف نقوم بالخطوات اللازمة من أجل تفعيلها وذلك كالآتي:

الدخول إلى موقع خدمات أبشر .

. ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بـ أبشر أفراد.

ثم الضغط على أيقونة بوابة خدمات.

يتم اختيار القائمة الخاصة بتحميل الهوية الرقمية.

يتم الضغط على التنفيذ الموجودة أسفل الشاشة ليتم تحميل البيانات.

يتم تحويل البيانات على سطح المكتب أو إلى قائمة التحميل في حالة استخدام هاتفك المحمول.

مدى اعتماد الهوية الرقمية بالجهات الحكومية

هناك الكثير من المواطنين تساءلوا عن الهوية الرقمية من خلال تطبيق توكلنا هل يمكن اعتمادها لدى الجهات الحكومية والجهات الخاصة، وبشكل خاص لدى استخراج رخصة القيادة، وكذلك في حالة الرغبة في حجز رحلات الطيران.

وتطبيق توكلنا قد أكد ان الهوية الوطنية هي إثبات رسمي لرجال الأمن فقط، أما عند استخراج رخص القيادة أو رخص السائق يمكن الاعتماد على الهوية الرقمية في التطبيق، ولكن التطبيق تم اعتمادها لدى رجال الأمن فقط، وسوف يتم اعتمادها تدريجيًا في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة.